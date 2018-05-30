Алена Водонаева определила лучшего российского музыканта 

Водонаева предложила своим поклонникам в Инстаграм обсудить российских музыкантов и исполнителей, чтобы точно ответить на вопрос, кто ей нравится больше всего. Своей любимой певицей Алена назвала Земфиру. Из «взрослой школы» Водонаева Выделила Ларису Долину и несколько песен Ирины Аллегровой. Больше всего телеведущей нравится внешность Натальи Ветлицкой, а самой лучшей группой из детства Водонаева считает «Иванушки lnternational». Алена призналась, что они были ее школьной любовью, но юная девушка никак не могла определиться, кого любит больше — Рыжего или Кирилла. Водонаева отметила, что из современной отечественной музыки она часто слушает «Мумий Тролль», «Ленинград», «Браво» и Ноггано, но все зависит от настроения и конкретной ситуации. Кроме того, Алена часто любит слушать что-то новое, абсолютно ей не свойственное. «Просто скачать внезапно песню Лолиты — на Титанике или Гоп-Стоп включить», — заметила Водонаева и попросила подписчиков ответно рассказать о своих фаворитах на российской эстраде.