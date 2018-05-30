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Платоновфест приглашает воронежцев на открытые репетиции музыкантов
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Платоновфест приглашает воронежцев на открытые репетиции музыкантов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежцы смогут бесплатно послушать музыкантов с мировым именем, которые будут выступать на Платоновском фестивале искусств.
Платоновфест приглашает всех желающих на открытые репетиции зарубежных музыкантов, которые будут проходить на сцене Воронежской филармонии. Ниже публикуем расписание репетиций:
8 июня в 10:00 — Юлиан Штекель (виолончель, Германия) и Воронежский академический симфонический оркестр; 12 июня в 10:00 — Хеннинг Краггеруд (скрипка, Норвегия) и Воронежский фестивальный симфонический оркестр;15 июня в 10:00 — Давид Фрай (фортепиано, Франция) и Симфонический оркестр Воронежского концертного зала.
Забрать пригласительные можно в дирекции Платоновского фестиваля (ул. Театральная, 30) с сегодняшнего дня.
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