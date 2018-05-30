Где и когда состоится «засекреченный» концерт Наргиз

Поклонники одной из самых интересных российских певиц наслаждаются наступающим летом, но одновременно отсчитывают дни до последнего месяца осени. Нет, не потому что мечтают о слякоти и холоде, а потому, что именно в ноябре состоится большой концерт их любимицы.

Выступление Наргиз пройдет 22 ноября 2018 года в Крокус Сити Холле. Знаменитая певица представит зрителям новую сольную программу. Информацию о ней пока держат в строжайшем секрете. Известно лишь, что Наргиз исполнит свои самые известные и уже давно полюбившиеся поклонникам песни, а также порадует слушателей новыми композициями.

Напомним, что Наргиз Закирова приобрела большую популярность в 2013 году после участия в шоу «Голос». Зрители полюбили неординарную исполнительницу за вокальные данные и оригинальный стиль.