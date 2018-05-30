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Классическая музыка — с детства
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Классическая музыка — с детства 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
В Международный день защиты детей, 1 июня, Белгородская филармония устраивает детский праздник с участием музыкальных коллективов, представляющих абонементные программы для детей. В раннем возрасте прослушивание классической музыки побуждает детей к развитию речи, помогает побороть страхи, замкнутость, решить проблемы в общении, поэтому психологи советуют слушать музыку определенных композиторов, например В. А. Моцарта. Малыш, который с детства слушает классическую музыку, становится более внимательным, восприимчивым, у него активируется слух и зрение и развивается чувство прекрасного.
Для удобства гостей праздничная программа будет поделена на две части: с 11:00 до 13:00 для маленьких ценителей музыки выступят Камерный хор, Ансамбль танца, Диксиленд, а с 18:30 до 20:00 у детей и их родителей будет возможность познакомиться с творчеством Ансамбля песни и танца «Белогорье» и музыкального коллектива «ЗвукиБА».
Также будут разыгрываться билеты на концертные и абонементные программы для детей, а все желающие смогут стать членами Клуба любителей классической музыки «КлассиКлуб», оформив карту лояльности, и получить скидки на приобретение билетов и абонементов филармонии. 1 июня карта оформляется без каких-либо ограничений.
В этот день можно будет подарить воспитанникам детского дома или малообеспеченным семьям возможность посетить концерты филармонии. Чтобы принять участие в благотворительном проекте «Волшебный мир музыки для детей-сирот», нужно приобрести детские абонементы, оставить их в кассе со своими контактными данными, а филармония позаботится об их передаче детским социальным учреждениям города.
Вход на праздничные события свободный, но по предварительной регистрации. Подробнее — по телефону: +7 (4722) 334-661.
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