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Ариана Гранде выпустит совместный трек с Ники Минаж и Дрейком
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Ариана Гранде выпустит совместный трек с Ники Минаж и Дрейком 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Ариана Гранде (Ariana) продолжает делиться с поклонниками информацией о своем новом альбоме «Sweetener». На днях, девушка выложила в видео с кусочком новой песни «The», которую она записала совместно с Ники Минаж (Nicky).
Певицы уже давно дружат и коллаборируют, поэтому фанаты уверены, что новый трек абсолютно точно станет хитом.
Более того, пользователи решительно утверждают, что в новом альбоме Арианы нас ждет еще и совместный сингл с Дрейком (Drake), судя по тому, как активно рэпер в последнее время комментирует фотографии певицы, используя двусмысленные эмоджи.
Остается только дождаться августа, когда предположительно и выйдет новый альбом Гранде.
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