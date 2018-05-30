Ариана Гранде выпустит совместный трек с Ники Минаж и Дрейком

Ариана Гранде (Ariana) продолжает делиться с поклонниками информацией о своем новом альбоме «Sweetener». На днях, девушка выложила в видео с кусочком новой песни «The», которую она записала совместно с Ники Минаж (Nicky).

Певицы уже давно дружат и коллаборируют, поэтому фанаты уверены, что новый трек абсолютно точно станет хитом.

Более того, пользователи решительно утверждают, что в новом альбоме Арианы нас ждет еще и совместный сингл с Дрейком (Drake), судя по тому, как активно рэпер в последнее время комментирует фотографии певицы, используя двусмысленные эмоджи.

Остается только дождаться августа, когда предположительно и выйдет новый альбом Гранде.