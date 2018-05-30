ЛЕТОLIFE 2018 в Shore House начинается 1 июня 

Этим летом на набережной Москвы-реки, на территории Крокус Сити, будет особенно жарко — каждую неделю ожидаются вечеринки с выступлением звезд! В одном из красивейшем мест Москвы — ресторане-яхт-клубе Shore House, — с начала июня и до конца августа будет проходить летний музыкальный фестиваль #ЛЕТОLIFE2018.
В новом сезоне гостей ждут, как обычно, невероятный драйв и живые выступления звезд российской эстрады первой величины: Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Emin, Любовь Успенская, Лолита, Михаил Шуфутинский, Владимир Кузьмин, группы «Несчастный случай», Uma2rman, «Любэ», «Рондо» и многие другие. А на открытие ЛЕТОLIFE состоится уже 1 июня вместе с группой A’STUDIO! Увидимся на грандиозных live-концертах Shore House!
О ФЕСТИВАЛЕ #ЛЕТОLIFE
Впервые фестиваль #ЛЕТОLIFE прошел летом 2016 года. По мнению представителей музыкальной культуры и шоу-бизнеса, проект стал одним из самых неожиданных и запоминающихся событий сезона. Все лето по пятницам с 20:00 на уникальной плавучей сцене ресторана Shore House проходили грандиозные live-концерты.
Послушать и потанцевать под песни группы A’STUDIO, Владимира Кузьмина, Леонида Агутина и многих других любимых исполнителей приходили тысячи человек. По субботам и воскресеньям в Shore House выступали лучшие московские кавер-группы. Фестиваль на воде #ЛЕТОLIFE оказался настолько востребованным и успешным, что было решено устраивать его каждое лето!