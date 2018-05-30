ЛЕТОLIFE 2018 в Shore House начинается 1 июня

Этим летом на набережной Москвы-реки, на территории Крокус Сити, будет особенно жарко — каждую неделю ожидаются вечеринки с выступлением звезд! В одном из красивейшем мест Москвы — ресторане-яхт-клубе Shore House, — с начала июня и до конца августа будет проходить летний музыкальный фестиваль #ЛЕТОLIFE2018.

О ФЕСТИВАЛЕ #ЛЕТОLIFE

Впервые фестиваль #ЛЕТОLIFE прошел летом 2016 года. По мнению представителей музыкальной культуры и шоу-бизнеса, проект стал одним из самых неожиданных и запоминающихся событий сезона. Все лето по пятницам с 20:00 на уникальной плавучей сцене ресторана Shore House проходили грандиозные live-концерты.