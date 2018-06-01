Национальный филармонический оркестр России даст три концерта в Омске

НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости . Национальный филармонический оркестр России 1, 2 и 3 июня выступит в Омске в рамках VII фестиваля " Владимир Спиваков приглашает…", сообщает в пятницу правительство региона.

"Три фестивальных вечера на сцене Концертного зала будет выступать один из лучших симфонических коллективов мира — Национальный филармонический оркестр России. Сегодня, 1 июня, в Омске стартует VII фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», — говорится в сообщении.

В каждом из трех фестивальных концертов 1, 2 и 3 июня примут участие виртуозные солисты — виолончелист Александр Рамм (Москва), скрипачка Агнеш Лангер (Венгрия) и трубач Вадим Эйленкриг (Москва). За дирижерским пультом — народный артист СССР Владимир Спиваков.

В предстоящих трех программах фестиваля Национальный филармонический оркестр России исполнит Серенаду для струнного оркестра П. И. Чайковского, Четвертую симфонию И. Брамса и Симфоническую поэму «Американец в Париже» Дж. Гершвина. Кульминацией фестиваля станет демонстрация знаменитого фильма Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением.

Сольную партию в концерте-открытии 1 июня исполнит молодой виолончелист-виртуоз из Москвы, лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского и V Paulo Cello Competition в Хельсинки Александр Рамм.

Фестиваль симфонической музыки «Владимир Спиваков приглашает…» впервые состоялся в 2001 году и несколько лет проходил исключительно в Москве. В 2012 году Омск стал третьим городом после Москвы и Перми, который маэстро Спиваков выбрал для проведения своего музыкального проекта. Со временем «Владимир Спиваков приглашает…» расширил свою географию. Фестиваль проходил в Бурятии, Владимирской области, Казани, Минске и Уфе.