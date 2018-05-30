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В Омске ждут участников фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…»
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В Омске ждут участников фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В трёх фестивальных концертах фестиваля «Владимир Спиваков приглашает… » будет играть один из лучших симфонических коллективов мира — Национальный филармонический оркестр России (НФОР). За дирижерским пультом — народный артист СССР Владимир Спиваков. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Омской области.
Добрая традиция фестиваля — демонстрировать творчество молодых звёзд академической сцены, отдавая им сольные партии в концертах. Фестиваль откроет 1 июня молодой виолончелист-виртуоз из Москвы Александр Рамм. 2 июня с Национальным филармоническим оркестром России будет солировать венгерская скрипачка Агнеш Лангер. 3 июня фестиваль познакомит омичей с творчеством авторитетного московского джазового музыканта Вадима Эйленкрига (труба). Начало концертов в 19.00.
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