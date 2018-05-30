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Коллективы филармонии Кузбасса дадут бесплатные концерты
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Коллективы филармонии Кузбасса дадут бесплатные концерты 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Гости ярмарки узнают подробности предстоящих Steinway-вечеров и о других предстоящих концертах. К тому же посетители смогут купить абонементы и пообщаться с артистами в неформальной обстановке. Концерты в этот день будут идти более пяти часов. В программе мероприятий выступления литературного театра «Слово», Губернаторского камерного хора, ансамбля скрипачей «Созвучие» и инструментального дуэта Alla Breve. Помимо этого порадуют гостей своим творчеством оркестр русских народных инструментов, струнный квартет «Элегия» и органистка Елена Шевченко. В финале ярмарки свой концерт даст Губернаторский духовой оркестр. Вход на ярмарку будет свободным.
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