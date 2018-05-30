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Легендарный «Концерт в летнюю ночь» пройдет в Вене 31 мая
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Легендарный «Концерт в летнюю ночь» пройдет в Вене 31 мая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В последний день весны в австрийской столице пройдет традиционный «Концерт в летнюю ночь» Венского филармонического оркестра. Каждый год в мае-июне в парке у дворца Шенбрунн, у фонтана «Нептун» оркестр дает концерт, куда бесплатно может попасть любой желающий. Цель многолетней акции — популяризировать академическую музыку.
Программа объявляется заранее и обычно имеет определенную тему. В 2018 году Венский филармонический устроит для зрителей «Итальянскую ночь», в ее программе — фрагменты опер Россини и Верди, Пуччини и Леонкавалло, а также Чайковский ("Неаполитанский танец" из балета «Лебединое озеро») и Прокофьев ("Монтекки и Капулетти" из балета «Ромео и Джульетта»).
Еще одна традиция — приглашение дирижера с мировым именем и иногда солистов: музыкантов, певцов или танцовщиков. В этом году приглашенными звездами станут дирижер Валерий Гергиев и сопрано Анна Нетребко.
Факты
На концерты у дворца Шенбрунн стоит приходить заранее — в 2012 году послушать классику собралось около 100 тыс. зрителей.
Впервые бесплатный ночной концерт Венского филармонического оркестра в парке прошел в 2004 году.
Собственное название — «Концерт в летнюю ночь» — акция обрела в 2008 году.
C 2009 года эксклюзивным спонсором мероприятия является компания «Rolex».
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