Легендарный «Концерт в летнюю ночь» пройдет в Вене 31 мая

В последний день весны в австрийской столице пройдет традиционный «Концерт в летнюю ночь» Венского филармонического оркестра. Каждый год в мае-июне в парке у дворца Шенбрунн, у фонтана «Нептун» оркестр дает концерт, куда бесплатно может попасть любой желающий. Цель многолетней акции — популяризировать академическую музыку.

Программа объявляется заранее и обычно имеет определенную тему. В 2018 году Венский филармонический устроит для зрителей «Итальянскую ночь», в ее программе — фрагменты опер Россини и Верди, Пуччини и Леонкавалло, а также Чайковский ("Неаполитанский танец" из балета «Лебединое озеро») и Прокофьев ("Монтекки и Капулетти" из балета «Ромео и Джульетта»).

Еще одна традиция — приглашение дирижера с мировым именем и иногда солистов: музыкантов, певцов или танцовщиков. В этом году приглашенными звездами станут дирижер Валерий Гергиев и сопрано Анна Нетребко

Факты

На концерты у дворца Шенбрунн стоит приходить заранее — в 2012 году послушать классику собралось около 100 тыс. зрителей.

Впервые бесплатный ночной концерт Венского филармонического оркестра в парке прошел в 2004 году.

Собственное название — «Концерт в летнюю ночь» — акция обрела в 2008 году.

C 2009 года эксклюзивным спонсором мероприятия является компания «Rolex».