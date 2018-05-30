Cardi B выпустила новый клип 

Американская хип-хоп звезда представила новый клип на композицию «I Like It», вошедшую в ее дебютный альбом «Invasion of Privacy». Компанию на съемочной площадке Cardi B составили музыканты Bad Bunny и J Balvin. Режиссером зажигательной истории в латиноамериканском стиле выступил Эиф Ривера, сотрудничавший ранее с 50 Cent, Lil Wayne и P.Diddy. Съемки проходили в одном из курортных районов Майами. За первые сутки клип уже посмотрели более 8, 5 млн человек.
Напомним, на прошлой неделе Cardi B выпустила еще два музыкальных видео. Первое, снятое на композицию «Be Careful», было вдохновлено эстетикой фильма Квентина Тарантино « Убить Билла». В записи второго, на сингл «Dinero», помимо самой Карди, принимали участие Дженнифер Лопес и DJ Khaled. Релиз пластинки «Invasion of Privacy» состоялся в апреле 2018 года.