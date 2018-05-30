Группа «Аигел» о татарском гостеприимстве, клипах, «Вечернем Урганте» и Анне Ахматовой

В 2017 году хип-хоп дуэт «Аигел» татарской поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта-электронщика Ильи Барамия выпустил альбом «1190» о тюрьме и судах. Все песни основаны на личном опыте Айгель. Одна из них — «Татарин» (та самая, в которой есть строчка «а мой парень — татарин в любви авторитарен») мгновенно стала хитом.

Айгель родилась в Нижнекамске, писала стихи и работала актрисой озвучания. Ее исполнение отличается резким переходом голосов и интонаций, а музыка Ильи — чистый транс. Вот такой тандем.

Айгель, насколько я знаю, когда вы искали музыканта, то просто написали Илье «ВКонтакте» и предложили вместе работать. Почему выбрали именно его?

Айгель: Я давно знала об Илье и его творчестве, слушала проекты, в которых он участвовал — «Самое большое простое число», «Елочные игрушки», и мне нравилось то, что он делает. Поэтому и написала.

Илья сразу согласился?

Илья: Нет, ну, подумал немножко. Надо было попробовать, прежде, чем на такое подписываться.

Айгель: Но он совсем немножко подумал. (Смеется)

На начальном этапе вы не виделись, работали удаленно, находясь в разных городах, а познакомились за несколько часов до первого концерта. Как это было?

А: Да мы просто у метро пересеклись, визуально по фоткам примерно представляли, как кто выглядит. Встретились, пошли порепетировали часик, и вечером было выступление.

И: Нам некогда было думать, бояться, притираться друг другу. Нужно было, впервые встретившись, подготовить программу на концерт часа на полтора. Все в итоге получилось.

Почти сразу вас пригласили выступить в программе «Вечерний Ургант». Понравилось?

А: Очень мило там, все доброжелательные. Редакторы плясали под нашу музыку. Интересный опыт. Страшновато конечно, потому что из-за софитов, из-за плывущего дыма внизу ориентацию теряешь, да и какая-то паника все равно есть. Особенно учитывая, что это был наш первый большой выход на телек. И сразу такой. Нам дали три дубля, они шли подряд, и не было возможности очухаться. Ты сразу делаешь-делаешь-делаешь, а потом выходишь, и, оказывается, уже все закончилось. Прямо как на экзамене в школе.

Недавно ваш клип на песню «Татарин» победил в номинации Best editor на Berlin Music Video Awards. Откуда берете идеи для видео? Пишете текст и уже видите картинку, или все приходит потом?

А: У нас визуального мышления вообще нет. Все клипы создаются так: нам кто-то присылает сценарий и говорит, что хочет снять видео на такую-то песню.

То есть, это любой человек может сделать?

И: Да. Главное — чтобы он умел снимать. Мы не можем ограничивать людей в их творчестве. Просто, если нам очень сильно что-то нравится, мы начинаем вместе деньги искать и всякое такое. А сами не работаем над картинками. Нам приносят идеи и говорят: «Мы сделаем все». А мы отвечаем: «Ну и хорошо».

14 мая вышел ваш клип на песню «Принц на белом» про девушку, соблазняющую милиционера. А для следующего видео есть задумки?

И: Дааа! У нас есть сценарий, у нас есть красивая песня «Потанцуем-помолчим» с нового альбома. Очень классная задумка получилась, в клипе будет много интересного. У нас наконец-то появился опыт для того, чтобы впервые сделать так, как нам точно понравится. Надо только собрать деньги. Спонсор найдись!

В одном видео на YouTube вы предлагали написать комментарий под постом. Нужно было придумать два слова, которые сочетались бы так же хорошо, как «потанцуем-помолчим». Кто тогда победил?

А: Там был комментарий «Поайгелим-Поильим». Нам понравилось не потому, что наши имена использовали. Прикольно, на мой взгляд, перевернули существительные в глаголы. Нам это показалось очень забавным.

Айгель, часто в родном городе бываете? Там изменилось отношение к вам?

А: Я в родном городе живу и…

И: … у нее такси на самолет прямо со сцены сразу. Приезжает только на концерты.

А: Та творческая тусовка, в которой я нахожусь, меня давно знает как музыканта — ничего не изменилось (Айгель раньше пела в группе «Так красиво темно» в Татарстане, — прим. ред.). А так, недавно вот сфотографировались со мной в подземном переходе. Это было жутко. Я с ребенком, с самокатом и с мужем шла по улице, и мне стало немножко дискомфортно, потому что я не очень такое люблю. Да я и не особо тусуюсь — все-таки семья. Нет такого, что хожу постоянно туда-сюда, и меня узнают толпы фанатов.

Знаю, что недавно вы выступали в Казани на концерте в рамках весеннего тура Reebok Classic «Классика. Навсегда». Как все прошло?

А: Было прикольно. Мы очень долго собирались приехать в Казань, но никак не получалось, а тут, наконец-то, Reebok нас привезли. Сочетание нашего выступления с выступлением «Касты» казалось достаточно странным, потому что у нас разная музыка. Было интересно, кто придет, как будут реагировать люди, целенаправленно пришедшие послушать нас или «Касту». В итоге все прошло очень круто, было много людей, все радовались, всем было весело. От мероприятия остались позитивные впечатления.

А как вы относитесь к выступлениям на таких фестивалях и вообще к спорту?

И: Спортивный фестиваль в выходной день — это очень здорово.

А: Хорошо относимся. Просто вот нас Бог не создал спортсменами, а создал музыкантами.

И: Да и времени нет у нас, на самом деле. А так, спорт — это классно!

А: Я вот очень смотреть спортивные соревнования люблю. Люблю такие движухи.

Слышала, что команда Reebok помогла вам в создании клипа «Принц на белом». В чем заключалась их роль?

А: Они нарядили всех артистов.

И: И спонсорски чуть-чуть помогли тоже.

В комментариях к одному из ваших видео прочитала: «Если бы у Ахматовой были биты, она бы делала то же самое». Что думаете об этом?

И: Айгель с Ахматовой больше знакома.

А: Ой, нет, я не согласна. Она устроена по-другому, и совершенно другое бы делала, я уверена. Нужно только посмотреть на то, как она пишет. Не знаю, думаю, это была бы совсем иная музыка.