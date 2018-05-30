Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой

"Юра, не будь меня, ты бы по сей день колесил с гитарой по степям Казахстана", — написал Алибасов в ответ на критику Лозы.

Продюсер отметил, что он помог сделать из многих талантливых людей настоящих звезд советской эстрады, которые и по сей день гастролируют и зарабатывают на своих концертах.

Алибасов добавил, что никогда не продавал своих артистов, потому что это противоречит основам его профессии. Многие музыканты, работавшие с Бари, в настоящее время живут в США и являются признанными профессионалами.

Бари признался, что в то время, когда Лоза с песней "Плот" колесил по стране и собирал деньги, он играл за 20 рублей в группе "Интеграл", а все полученные деньги тратил на светомузыкальное оборудование для рок-фестиваля "Тбилиси-80".

Алибасов заметил, что не обижается на Лозу, потому что музыкант сравнил продюсера с такими великими "плагиаторами", как Бах и Моцарт, но попросил коллегу по сцене "сесть и успокоиться".