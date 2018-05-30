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Программу из балетов на музыку Шопена и группы Radiohead готовят в новосибирском театре
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Программу из балетов на музыку Шопена и группы Radiohead готовят в новосибирском театре 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Два одноактных балета от современного словенского хореографа Эдварда Клюга представят на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТа), впервые в одной программе объединят постановку «Шепот» на музыку Шопена и «Радио и Джульетта» на музыку группы Radiohead (британская рок-группа — прим. ТАСС). Как в среду на творческой встрече рассказал художественный руководитель балетной труппы театра Денис Матвиенко, особенно необычным станет балет «Радио и Джульетта».
"Было решено совместить несовместимое: Шекспир, современная хореография и рок-группа, альтернативная музыка, так сказать. Когда я впервые увидел этот спектакль…я был потрясён, это было 13 лет назад, но он не потерял свою актуальность и сейчас", — пояснил он.
В балете всего занято семь танцовщиков, и это будет, скорее, молодежная постановка, которая может заинтересовать балетом тех, кто ещё ни разу не был в оперном театре. При этом второй балет программы на музыку Шопена, впервые поставленный в 2012 году для Штутгартского балета, будет более классическим, несмотря на абстрактную хореографию.
"На сцене будет три пары, живой пианист, покрытие на сцене — это как крышка рояля блестящая, и на ней три пары что-то танцуют. Это абсолютно абстрактный спектакль, с какими эмоциями вы приходите — то вы и видите", — сказал руководитель балетной труппы театра.
Премьеры одноактных балетов запланированы на 13, 14 июня и 24 июля на большой сцене НОВАТа. Предыдущей работой Эдварда Клюга в новосибирском оперном была постановка «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига.
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