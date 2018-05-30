Любите латиноамериканские мотивы? Зацените новый альбом Джея Балвина!

Вряд ли в музыкальной индустрии есть что-то зажигательнее песен латиноамериканских исполнителей. Относиться к ним можно по-разному, но когда один такой трек начинает звучать в наушниках, удержаться от танцев очень сложно (эти мотивы будто специально создают такое настроение). Данное направление часто радует новыми именами в «жаркой» музыке, и два года назад всемирную известность получил колумбийский певец Джей Балвин.

Заниматься музыкой исполнитель начал гораздо раньше: в 2009 году Балвин подписал контракт с EMI, где и записал свой дебютный трек, который сразу попал в латиноамериканский чарт США. Но полноценно заявить о себе ему удалось после выпуска сингла «Ay Vamos» в 2014 году. Слава не заставила себя долго ждать: за 4 года певец смог выпустить два крутых альбома, записать «совместки» с Фарреллом Уильямсом, Питбулем , Шоном Полом и другими.

Недавно Балвин даже попал в Книгу рекордов Гиннесса — в 2017 году его песня «Ginza» находилась на первом месте в американском чарте лучших «латинских» треков на протяжении 22 недель. Неудивительно, драйва и энергичности исполнителю хватает.

Ну а кто не слышал хотя бы раз знаменитый трек «Mi Gente»? На YouTube скоро 2 миллиарда просмотров соберет, а это о чем-то говорит.

25 мая Джей Балвин представил новый альбом «Vibras». И в нем певец собрал все, что так ценится в латиноамериканской музыке: чувственные и проникновенные испаноязычные мотивы, зажигательные вступления, тот самый «Mi Gente», «Ambiente» и много других классных треков. И танцев в клипах стало еще больше.