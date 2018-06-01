Большой симфонический оркестр исполнит в филармонии гимн Пермского края 

В Перми продолжается фестиваль «Прикамские вечера», на котором выступает Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением выдающегося дирижёра Владимира Федосеева. 1 июня в краевой филармонии состоится концерт русской и советской песни. Увидеть его смогут все желающие: на больших экранах в органном зале и на Соборной площади пройдёт онлайн-трансляция. Знаменитые солисты, баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев, исполнят песни Д. Тухманова, А. Пахмутовой, М. Магомаева и других авторов. Кроме того, состоится концертное исполнение гимна нашего региона «Мой Пермский край». Начало концерта в 19:00.
Кстати, в этом году автор гимна Сергей Иванов получил грант конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Его проект подразумевает проведение мастер-классов по темам «Современный музыкальный коллектив», а также помощь в создании и проведении финального концерта по итогам.