Студенты Первой Московской студенческой филармонии выступили для жителей Лефортова

В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 27 мая состоялся концерт классической музыки «Фантастические симфонии» посвященный Всероссийскому Дню библиотек. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

— Прозвучали произведения известных композиторов в исполнении студентов Первой Московской студенческой филармонии. Классическая музыка, как и классическая литература, вот уже много веков будоражит своих слушателей, вызывая у них бури чувств и эмоций. Она уже давно стала частью жизни человека, частью истории каждого государства и тонкими нитями переплетается с настоящим и будущим, — отметил Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)