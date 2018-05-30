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Студенты Первой Московской студенческой филармонии выступили для жителей Лефортова
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Студенты Первой Московской студенческой филармонии выступили для жителей Лефортова 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 27 мая состоялся концерт классической музыки «Фантастические симфонии» посвященный Всероссийскому Дню библиотек. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Прозвучали произведения известных композиторов в исполнении студентов Первой Московской студенческой филармонии. Классическая музыка, как и классическая литература, вот уже много веков будоражит своих слушателей, вызывая у них бури чувств и эмоций. Она уже давно стала частью жизни человека, частью истории каждого государства и тонкими нитями переплетается с настоящим и будущим, — отметил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)
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