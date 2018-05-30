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Исследователи выяснили, что о личности человека говорит его музыкальный вкус
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Исследователи выяснили, что о личности человека говорит его музыкальный вкус 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Команда психологов из Кембриджского университета совместно с американскими коллегами провела исследование, в ходе которого установила связь между типом личности человека и его музыкальными вкусами. В опросе участвовали более 20 тысяч человек старше 22 лет, сообщает The Telegraph.
Участникам исследования дали послушать 25 незнакомых произведений, которые предварительно классифицировали музыковеды.
При анализе результатов психологи опирались на описание личности по пяти базовым и относительно независимым друг от друга чертам, которые, по мнению ученых, есть в каждом:
Невротизм; Экстраверсия; Открытость опыту; Сотрудничество (доброжелательность); Добросовестность (сознательность);
Оказалось, что если человек слушает музыку, которую эксперты классифицировали как сложную и динамичную, значит, он, скорее всего, открыт новому опыту. Для таких людей нормально все время изучать новое и искать свежие впечатления.
Блюз, классику и джаз слушают люди с высоким интеллектом. Они много думают и анализируют, чаще всего им свойственны либеральные политические взгляды.
Люди, слушающие мягкую музыку, например, поп-рок, хип-хоп и R&B, как правило, соответствуют доброжелательному типу личности. При этом динамика, темп и настроение «легких» композиций на склад характера не влияет.
Тяжелая музыка (как гитарная, так и электронная) привлекает в основном людей невротического типа личности. Экстраверты же предпочитают расслабляющие фоновые композиции.
Узнать, к какому типу личности вы относитесь, исходя из ваших музыкальных пристрастий, можно тут.
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