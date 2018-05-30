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Наргиз Закирова исполнила с жителем Подольска его любимую песню
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Наргиз Закирова исполнила с жителем Подольска его любимую песню 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Артистка пригласила поклонника на сцену и даже приобняла его.
Певица Наргиз Закирова во время концерта в подмосковном Подольске исполнила желание местного жителя, спев с ним его любимую песню.
Во время мероприятия, зритель, представившийся Михаилом, попросил артистку исполнить с ним дуэтом песню группы «Синяя птица» «Там, где клен шумит». Наргиз Закирова не отказала поклоннику в просьбе и исполнила его желание, передает «Подмосковье сегодня».
— Приятная неожиданность на концерте. Приятно, что Наргиз не отказала своему зрителю спеть дуэтом хорошую песню, — отметила одна из зрительниц.
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