Наргиз Закирова исполнила с жителем Подольска его любимую песню

Артистка пригласила поклонника на сцену и даже приобняла его.

Певица Наргиз Закирова во время концерта в подмосковном Подольске исполнила желание местного жителя, спев с ним его любимую песню.

Во время мероприятия, зритель, представившийся Михаилом, попросил артистку исполнить с ним дуэтом песню группы «Синяя птица» «Там, где клен шумит». Наргиз Закирова не отказала поклоннику в просьбе и исполнила его желание, передает «Подмосковье сегодня».

— Приятная неожиданность на концерте. Приятно, что Наргиз не отказала своему зрителю спеть дуэтом хорошую песню, — отметила одна из зрительниц.

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