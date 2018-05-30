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В Санкт-Петербурге состоится фестиваль электронной музыки и актуального искусства Present Perfect Festival
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В Санкт-Петербурге состоится фестиваль электронной музыки и актуального искусства Present Perfect Festival 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Гостей фестиваля ждут три дня вечеринок, концертов, образовательных программ и почти двадцать часов музыки от российских и зарубежных диджеев и музыкантов. В этом году площадкой Present Perfect Festival станет обновлённое пространство Порта «Севкабель» на юго-западе Васильевского острова — в том месте, где Нева впадает в Финский залив.
Откроют фестиваль 27-го июля live-шоу двух музыкальных легенд — американцев Roy Ayers и Larry Heard. Главное событие пройдёт 28-го июля на пяти музыкальных сценах. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут Nina Kraviz, Ellen Allien, Hessle Audio (Ben UFO + Pearson Sound + Pangaea), Blawan, Lena Willikens, Ron Morelli, Broken English Club и Aux 88.
Официальный партнёр фестиваля — энергетический напиток BURN — организует секретный бар с эксклюзивным выступлением приглашенного хедлайнера. Те, кто не попадут на Present Perfect Festival 2018, смогут посмотреть прямую трансляцию выступления Nina Kraviz в официальной группе ВКонтакте.
Узнать последние новости, лайнап фестиваля и приобрести билеты можно здесь. Статьи по теме Объявлены даты пятого фестиваля Alfa Future People 2018 Бодрая музыка повышает креативность
Запись «В Санкт-Петербурге состоится фестиваль электронной музыки и актуального искусства Present Perfect Festival» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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