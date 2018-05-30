Дэйв Гаан снялся в новом клипе Goldfrapp «Ocean» 

Британская электронная группа Goldfrapp представила клип на композицию «Ocean». В ролике снялся лидер Depeche Mode — Дэйв Гаан. В целом, работа вышла очень яркой и красивой. Не обошлось в клипе и без лошадей. Песня войдёт в делюкс-версию последнего студийного диска Goldfrapp «Silver Eye», выход которой ожидается 6 июля. Оригинальная пластинка поступила в продажу в марте 2017 года и добралась до шестой строчки хит-парада Великобритании, получив высокие оценки музыкальных критиков. Слушайте Silver Eye — Goldfrapp на Яндекс. Музыке