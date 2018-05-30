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Мак Миллер вернулся с тремя новыми синглами «Programs», «Buttons» и «Small Worlds»
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Мак Миллер вернулся с тремя новыми синглами «Programs», «Buttons» и «Small Worlds» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Американский хип-хоп артист Мак Миллер выпустил сразу три сингла: «Programs», «Buttons» и «Small Worlds». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=Wvm5GuDfAas https://www.youtube.com/watch?v=v2Q9kltRpbE https://www.youtube.com/watch?v=nHc_7yeiLvc Пока не ясно, войдут ли новинки в какой-либо грядущий полноформатный студийный релиз или останутся самостоятельными синглами. Недавно, артист расстался с Арианой Гранде, объясняя ситуацию тем, что паре очень сложно встречаться при плотных рабочих графиках. Однако, ребята остались близкими друзьями. https://www.youtube.com/watch?v=_sV0S8qWSy0 Последний студийный диск Миллера «The Divine Feminine» поступил в продажу в сентябре 2016 года. Альбом добрался до второй строчки хит-парада «Billboard 200». Слушайте The Divine Feminine — Mac Miller на Яндекс. Музыке
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