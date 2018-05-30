День русской литературы отметят в Нижегородском театре оперы и балета 

Об этом сообщает пресс-служба театра.
В 11 часов у парадного входа состоится встреча, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя носит театр, и Международному дню русского языка. Прозвучат пушкинские строки, классическая музыка.
В 12 часов на сцене театра пушкинскую программу продолжит одна из величайших русских опер «Мазепа» П. Чайковского. 190 лет назад в 1828 году Александр Пушкин написал поэму «Полтава», вызвавшую жаркие споры читателей и критиков. Через 55 лет Петр Чайковский создал на сюжет поэмы оперу о страстной любви Мазепы к Марии, вместившую в себя и глубину человеческих чувств, и трагедию народа, на долю которого выпали смутные времена. А еще через 55 лет, в 1938 году состоялась первая постановка оперы «Мазепа» в Горьковском театре оперы и балета.
Сейчас на сцене постановка 1991 года. Главные партии в спектакле исполнят Заслуженный артист РФ Владимир Кубасов (Мазепа), Заслуженная артистка РФ Нина Товстоног (Мария), Заслуженная артистка РФ Елена Шевченко (Любовь), Михаил Наумов (Кочубей), Виктор Ряузов (Орлик), Александр Зубаренков (Искра). Впервые в партии Андрея — солист театра Евгений Скорочкин. Дирижер спектакля — Сергей Вантеев.
Вход на спектакль по билетам, которые можно приобрести в кассе театра.
В 20.00 театр приглашает на Литературную ночь. В центральном фойе театра состоится музыкальный салон «Два Гения», созданный к 150–летию Максима Горького и посвященный дружбе Великого писателя и Великого артиста — Федора Шаляпина. В программе салона воспоминания Алексея Максимовича и Федора Ивановича, произведения из Шаляпинского репертуара и фрагмент Горьковской оперы «Фома Гордеев» А. Касьянова в исполнении артистов театра. Вход на салон «Два гения» свободный.