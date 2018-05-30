День русской литературы отметят в Нижегородском театре оперы и балета

Об этом сообщает пресс-служба театра.

В 11 часов у парадного входа состоится встреча, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя носит театр, и Международному дню русского языка. Прозвучат пушкинские строки, классическая музыка.

В 12 часов на сцене театра пушкинскую программу продолжит одна из величайших русских опер «Мазепа» П. Чайковского . 190 лет назад в 1828 году Александр Пушкин написал поэму «Полтава», вызвавшую жаркие споры читателей и критиков. Через 55 лет Петр Чайковский создал на сюжет поэмы оперу о страстной любви Мазепы к Марии, вместившую в себя и глубину человеческих чувств, и трагедию народа, на долю которого выпали смутные времена. А еще через 55 лет, в 1938 году состоялась первая постановка оперы «Мазепа» в Горьковском театре оперы и балета.

Вход на спектакль по билетам, которые можно приобрести в кассе театра.