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Концертная программа состоялась в Щербинке
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Концертная программа состоялась в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Дворец Культуры городского округа Щербинка
Концертная программа «Спасибо за музыку» состоялась во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом стало известно 28 мая.
— В мероприятии принял участие ансамбль «Созвучие» под руководством Натальи Маркеловой. Ученицы представили свой основной вокальный репертуар. Например, девочки исполнили «Песню студента» и композиции на весеннюю тематику. Концерт состоялся в филармоническом зале, — отметила художественный руководитель Дворца культуры городского округа Щербинка Лариса Дьячкова.
Она добавила, что на мероприятие пришло около 60 человек.
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