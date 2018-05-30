Концертная программа состоялась в Щербинке

Фото: Дворец Культуры городского округа Щербинка

Концертная программа «Спасибо за музыку» состоялась во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом стало известно 28 мая.

— В мероприятии принял участие ансамбль «Созвучие» под руководством Натальи Маркеловой . Ученицы представили свой основной вокальный репертуар. Например, девочки исполнили «Песню студента» и композиции на весеннюю тематику. Концерт состоялся в филармоническом зале, — отметила художественный руководитель Дворца культуры городского округа Щербинка Лариса Дьячкова

Она добавила, что на мероприятие пришло около 60 человек.