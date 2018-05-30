Минобороны выберет лучших военных рокеров и рэперов

«На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям — яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В мероприятии под названием «Служба по контракту — мой выбор!» смогут принять участие представители всех жанров: рокеры, джазмены, рэперы, электронщики, исполнители классической музыки.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 июня, итоги будут подведены в ноябре 2018 года.