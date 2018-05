Halestorm поделись синглом и клипом «Uncomfortable»

Американская хард-рок группа Halestorm вернулась с синглом «Uncomfortable». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=taanowedKoY Также, музыкантами был опубликован взрывной клип на новинку. Песня стала ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого студийника рокеров «Vicious». Выход альбом ожидается 27 июля. Крайний лонгплей музыкантов «Into the Wild Life» поступил в продажу в апреле 2015 года и добрался до пятой позиции американского хит-парада. Слушайте Into The Wild Life — Halestorm на Яндекс. Музыке