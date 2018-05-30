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Halestorm поделись синглом и клипом «Uncomfortable»
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Halestorm поделись синглом и клипом «Uncomfortable» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Американская хард-рок группа Halestorm вернулась с синглом «Uncomfortable». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=taanowedKoY Также, музыкантами был опубликован взрывной клип на новинку. Песня стала ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого студийника рокеров «Vicious». Выход альбом ожидается 27 июля. Крайний лонгплей музыкантов «Into the Wild Life» поступил в продажу в апреле 2015 года и добрался до пятой позиции американского хит-парада. Слушайте Into The Wild Life — Halestorm на Яндекс. Музыке
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