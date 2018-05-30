Новый сингл Charli XCX «5 in the Morning» — в сети

В сети появился новый трек британской музыкальной исполнительницы Чарли Экс-Си-Экс «5 in the Morning». Артист в iTunes. Ознакомиться в нашем паблике в «Вконтакте». Официально, релиз станет доступен в ближайшее время. Отметим, что видео с «живой» премьерой песни появились в сети ещё в начале мая. https://www.youtube.com/watch?v=q69vOe401dQ Предположительно, композиция стала ведущим синглом в поддержку третьего студийного диска, выход которого ожидается в этом году. Последний альбом Чарли «Sucker» поступил в продажу в декабре 2014 года и добрался до пятнадцатой позиции хит-парада Великобритании. Слушайте SUCKER — Charli XCX на Яндекс. Музыке