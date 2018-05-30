Weezer представили очередной кавер на Toto — «Africa»

Американский рокеры — группа Weezer — поделилась очередной новинкой — композицией «Africa». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=E4c7EE8_IX0 И вновь — премьера является кавером на другую американскую команду — Toto, песня которой была выпущена в 1982 году и добралась до вершины «Billboard Hot 100», став при этом, только в США, дважды платиновой. https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY Неделю назад музыканты уже выпустили кавер на другую песню коллектива — «Rosanna». https://www.youtube.com/watch?v=J8jr-p0lQZo