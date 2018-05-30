Вологодским «ребятам о зверятах» расскажет академический оркестр с мировым именем

Виртуальный концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова пройдет в Вологде 31 мая. Под музыку народных инструментов детские произведения расскажет известный актер Павел Любимцев

В зале Вологодской областной филармонии им. Гаврилина по видеосвязи прозвучат рассказы о природе В. Бианки, К. Паустовского на музыку В. Андреева, А. Шалова, А. Цыганкова.

На виртуальный концерт приглашают детей и их родителей. Событие приурочено ко Дню защиты детей. Начало в 11.00 по адресу: ул. Лермонтова, 21.

Добавим, оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением Владимира Андропова является одним из самых известных и авторитетных оркестров мира.