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Вологодским «ребятам о зверятах» расскажет академический оркестр с мировым именем
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Вологодским «ребятам о зверятах» расскажет академический оркестр с мировым именем 

Вологда.рф 52 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Виртуальный концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова пройдет в Вологде 31 мая. Под музыку народных инструментов детские произведения расскажет известный актер Павел Любимцев.
В зале Вологодской областной филармонии им. Гаврилина по видеосвязи прозвучат рассказы о природе В. Бианки, К. Паустовского на музыку В. Андреева, А. Шалова, А. Цыганкова.
На виртуальный концерт приглашают детей и их родителей. Событие приурочено ко Дню защиты детей. Начало в 11.00 по адресу: ул. Лермонтова, 21.
Добавим, оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением Владимира Андропова является одним из самых известных и авторитетных оркестров мира.
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