Все под контролем: Мак Демарко танцует в костюме индейки под Майкла Джексона

Музыкант Мак Демарко станцевал возле бассейна в костюме толстой индейки.

Примечательно, что сделал он это в День поминовения, национальный праздник США, посвященный памяти американским военнослужащим, которые погибли в войнах и вооруженных конфликтах.

Скриншот видео

Несмотря на странный выбор даты, Демарко изумительно двигается под песню Майкла Джексона Rock With You и размахивает большим леденцом.

Публикация от @macdemarco 28 Май 2018 в 5:22 PDT Этой осенью у инди-рокера намечены два концерта в России. Сначала он приедет в Москву, а затем посетит Санкт-Петербург.