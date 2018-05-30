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Все под контролем: Мак Демарко танцует в костюме индейки под Майкла Джексона
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Все под контролем: Мак Демарко танцует в костюме индейки под Майкла Джексона 

PlayboyRussia.com 42 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Музыкант Мак Демарко станцевал возле бассейна в костюме толстой индейки.
Примечательно, что сделал он это в День поминовения, национальный праздник США, посвященный памяти американским военнослужащим, которые погибли в войнах и вооруженных конфликтах.
Скриншот видео
Несмотря на странный выбор даты, Демарко изумительно двигается под песню Майкла Джексона Rock With You и размахивает большим леденцом.
Публикация от @macdemarco 28 Май 2018 в 5:22 PDT  Этой осенью у инди-рокера намечены два концерта в России. Сначала он приедет в Москву, а затем посетит Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что не только одному Маку Демарко нравится тусоваться под хорошую музыку, чего только стоит танец Джона Траволты на концерте 50 Cent.
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