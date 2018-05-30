В Пекине открылся Художественный фестиваль стран-членов ШОС

Министр культуры и туризма КНР Ло Шуган принял участие и выступил с приветственным словом на церемонии открытия фестиваля и концерте народной музыки. Он отметил, что Художественный фестиваль стран-членов ШОС — важная платформа для демонстрации прекрасных достижений в сфере культуры каждой страны, усиления традиционной дружбы между всеми странами и стимулирования связей и близости между их народами. Ло Шуган выразил надежду, что своеобразие и очарование художественного фестиваля позволит сформировать мост душевных контактов, который свяжет все страны, а также сделать вклад в постоянное развитие ШОС.

Праздничный концерт открылся совместным исполнением китайского народного музыкального произведения «Полный ликования» всеми оркестрами, которые задействованы в мероприятии. Известные оркестры народной музыки из Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана исполнили репрезентативные музыкальные произведения, каждое из которых было отмечено ярким национальным колоритом, и в полной мере продемонстрировали грандиозные успехи стран-членов ШОС в области музыки.

Помимо этого, в Пекинском хореографическом институте 1 июня состоится концерт народных танцевальных коллективов стран-членов ШОС, в котором примут участие артисты из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Узбекистана. Кроме того, в рамках фестиваля запланирована фотовыставка, посвященная культурному наследию стран-членов ШОС, а также совместные презентации, семинары-мастер классы и другие мероприятия художественного обмена с участием деятелей искусств из стран-членов ШОС.

Нынешний художественный фестиваль стран-членов ШОС продлится до 1 июня. —0—