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Кеша остаётся работать с Dr. Luke
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Кеша остаётся работать с Dr. Luke 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Американская поп-звезда Кеша проиграла очередное судебное заседание по разрыву контракта с её продюсером Dr. Luke. Теперь, последний, также намерен взыскать с певицы до 50 миллионов долларов за моральный ущерб. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=v-Dur3uXXCQ Напомним, что в 2014 году исполнительница заявила о сексуальных домогательствах со стороны продюсера и просила расторжения контракта, а в 2016 проиграла суд. В августе прошлого года, певицей был выпущен фантастический альбом «Rainbow», который пришёлся по вкусу как фанатам, так и критикам. Пластинка возглавила хит-парад «Billboard 200». Слушайте Rainbow — Kesha на Яндекс. Музыке
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