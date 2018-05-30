Кеша остаётся работать с Dr. Luke

Американская поп-звезда Кеша проиграла очередное судебное заседание по разрыву контракта с её продюсером Dr. Luke. Теперь, последний, также намерен взыскать с певицы до 50 миллионов долларов за моральный ущерб. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=v-Dur3uXXCQ Напомним, что в 2014 году исполнительница заявила о сексуальных домогательствах со стороны продюсера и просила расторжения контракта, а в 2016 проиграла суд. В августе прошлого года, певицей был выпущен фантастический альбом «Rainbow», который пришёлся по вкусу как фанатам, так и критикам. Пластинка возглавила хит-парад «Billboard 200». Слушайте Rainbow — Kesha на Яндекс. Музыке