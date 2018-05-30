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Bril Family приглашают на «Путешествие в джаз»
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Bril Family приглашают на «Путешествие в джаз» 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ансамбль Bril Family, объединивший народного артиста России Игоря Бриля и его сыновей — саксофонистов Александра и Дмитрия Брилей, в понедельник, 11 июня, представит в Театральном зале Московского международного Дома музыки новый проект. Специальными гостями вечера станут Алексей Кузнецов, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич и Максим Леонидов.
Проект Bril Family — это один из патриархов отечественного джаза Игорь Михайлович Бриль и его сыновья-близнецы — Александр и Дмитрий. Более 25 лет представители этой музыкальной династии выступают на прославленных концертных сценах России, ближнего и дальнего зарубежья. Участниками их проектов в разные годы становились такие мировые звезды, как саксофонисты Кенни Гаррет и Бил Эванс, ударник Билли Кобэм, пианист и композитор Дэйв Брубек.
Новый проект артистов «Путешествие в джаз» объединяет музыкантов разных стилевых направлений, друзей-единомышленников. В компании ансамбля в этот вечер на сцену выйдут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Максим Леонидов, Андрей Макаревич.
"Что нас объединяет? Прежде всего, любовь к джазу, — рассказывает Александр Бриль. — Все музыканты обладают прекрасным вкусом и высочайшим музыкальным мастерством. Все они являются нашими добрыми друзьями. В концерте также примут участие наши коллеги по цеху — народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов и пианист Яков Окунь".
В программе концерта прозвучат джазовые хиты, а также известные авторские композиции гостей вечера.
Начало концерта — в 19:00, 11 июня, Театральный зал ММДМ.
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