Bril Family приглашают на «Путешествие в джаз»

Проект Bril Family — это один из патриархов отечественного джаза Игорь Михайлович Бриль и его сыновья-близнецы — Александр и Дмитрий. Более 25 лет представители этой музыкальной династии выступают на прославленных концертных сценах России, ближнего и дальнего зарубежья. Участниками их проектов в разные годы становились такие мировые звезды, как саксофонисты Кенни Гаррет и Бил Эванс, ударник Билли Кобэм, пианист и композитор Дэйв Брубек.

Новый проект артистов «Путешествие в джаз» объединяет музыкантов разных стилевых направлений, друзей-единомышленников. В компании ансамбля в этот вечер на сцену выйдут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Максим Леонидов, Андрей Макаревич.

"Что нас объединяет? Прежде всего, любовь к джазу, — рассказывает Александр Бриль. — Все музыканты обладают прекрасным вкусом и высочайшим музыкальным мастерством. Все они являются нашими добрыми друзьями. В концерте также примут участие наши коллеги по цеху — народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов и пианист Яков Окунь".

В программе концерта прозвучат джазовые хиты, а также известные авторские композиции гостей вечера.

Начало концерта — в 19:00, 11 июня, Театральный зал ММДМ.