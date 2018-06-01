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Новозеландская певица Lorde выступила с концертом в Москве
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Новозеландская певица Lorde выступила с концертом в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Обладательница двух статуэток «Грэмми», новозеландская певица Lorde в четверг вечером дала свой первый концерт в «Крокус Сити Холл» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
"Как хорошо наконец быть с вами в этот вечер. Я так долго ждала этого! И это был довольно долгий путь", — заметила Lorde. «Но он стоил того, чтобы встретить таких прекрасных людей. А теперь — вы хотите танцевать?», — приветствовала она фанатов.
Знакомство
Во время выступления артистка неоднократно общалась со своими поклонниками и заявила, что рада выступить в России. Российские фанаты подарили звезде флаг РФ и традиционный русский сувенир — матрешку. Всего певица исполнила полтора десятка композиций, большая часть из которых — с прошлогодней пластинки «Melodrama».
"Я обязательно вернусь", — пообещала Lorde в конце выступления.
Lorde
К 21 году урожденная Элла Мария Йелич-О'Коннор, более известная как Lorde, выпустила два студийных альбома и записала саундтрек «Everybody Wants to Rule the World» к блокбастеру «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Артистка имеет две награды премии «Грэмми», а также несколько десятков других знаковых наград и номинаций. Артистка исполняет в основном песни собственного сочинения и большое внимание уделяет текстам, в которых критикует массовую культуру.
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