Новозеландская певица Lorde выступила с концертом в Москве

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. Обладательница двух статуэток «Грэмми», новозеландская певица Lorde в четверг вечером дала свой первый концерт в «Крокус Сити Холл» в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Как хорошо наконец быть с вами в этот вечер. Я так долго ждала этого! И это был довольно долгий путь", — заметила Lorde. «Но он стоил того, чтобы встретить таких прекрасных людей. А теперь — вы хотите танцевать?», — приветствовала она фанатов.

Знакомство

Во время выступления артистка неоднократно общалась со своими поклонниками и заявила, что рада выступить в России. Российские фанаты подарили звезде флаг РФ и традиционный русский сувенир — матрешку. Всего певица исполнила полтора десятка композиций, большая часть из которых — с прошлогодней пластинки «Melodrama».

"Я обязательно вернусь", — пообещала Lorde в конце выступления.

Lorde

К 21 году урожденная Элла Мария Йелич-О'Коннор, более известная как Lorde, выпустила два студийных альбома и записала саундтрек «Everybody Wants to Rule the World» к блокбастеру «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Артистка имеет две награды премии «Грэмми», а также несколько десятков других знаковых наград и номинаций. Артистка исполняет в основном песни собственного сочинения и большое внимание уделяет текстам, в которых критикует массовую культуру.