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Певица Lorde даст первый концерт в Москве
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Певица Lorde даст первый концерт в Москве 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новозеландская поп-певица Lorde в четверг впервые выступит в Москве в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства Pop Farm.
Ранее, 29 мая, певица дала концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Несмотря на то, что мировой тур 21-летней звезды посвящен пластинке Melodrama, релиз которой состоялся летом 2017 года, в Россию Lorde привезла и хиты дебютного Pure Heroine, в том числе Royals и Team.
Столичный концерт откроет выступление местной поп-группы «Мальбэк» совместно с певицами Лизой Громовой и Сюзанной.
Певица Lorde (урожденная Элла Мария Йелич-О'Коннор) записала первый альбом в 16 лет, а уже через год добилась мировой известности — благодаря саундтреку Everybody Wants to Rule the World к блокбастеру «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Артистка имеет в своей копилке две статуэтки премии «Грэмми», а также несколько десятков других знаковых наград и номинаций.
Lorde исполняет песни собственного сочинения, большое внимание уделяет текстам, в которых критикует массовую культуру.
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