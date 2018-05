Певица Lorde даст первый концерт в Москве

МОСКВА, 31 мая. / ТАСС /. Новозеландская поп-певица Lorde в четверг впервые выступит в Москве в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства Pop Farm.

Ранее, 29 мая, певица дала концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что мировой тур 21-летней звезды посвящен пластинке Melodrama, релиз которой состоялся летом 2017 года, в Россию Lorde привезла и хиты дебютного Pure Heroine, в том числе Royals и Team.

Столичный концерт откроет выступление местной поп-группы «Мальбэк» совместно с певицами Лизой Громовой и Сюзанной.

Певица Lorde (урожденная Элла Мария Йелич-О'Коннор) записала первый альбом в 16 лет, а уже через год добилась мировой известности — благодаря саундтреку Everybody Wants to Rule the World к блокбастеру «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Артистка имеет в своей копилке две статуэтки премии «Грэмми», а также несколько десятков других знаковых наград и номинаций.

Lorde исполняет песни собственного сочинения, большое внимание уделяет текстам, в которых критикует массовую культуру.