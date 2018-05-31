«По свободолюбивости культурный дух Владивостока приближается к Петербургу»

26 мая во Владивостоке состоялся концерт экс-участника легендарной питерской рок-группы «ДДТ» Вадима Курылева. О том, чем сейчас занимается музыкант, какое влияние оказало на его творчество работа в популярном рок-коллективе, и о впечатлениях о Владивостоке он рассказал корреспонденту PRIMPRESS.

— Вадим, вы впервые во Владивостоке или ранее уже были здесь?

— Как сольный исполнитель я здесь в первый раз. Ранее бывал здесь в составе других музыкальных групп. Последний раз около 20 лет назад. За эти годы многое изменилось. Каждый город, который обладает своим уникальным характером, всегда довольно болезненно реагирует на какие-то бестактные вмешательства в его внешний облик, в его суть и характер. Владивосток — город сложный и прекрасный, и поэтому местами он что-то утрачивает от перестройки. Но это неизбежный конфликт времени. Где-то стараются сохранять облик и дух города, где-то строители и власти не очень обращают на это внимание.

— Многие, кто бывал во Владивостоке и в Санкт-Петербурге, говорят, что эти города похожи между собой. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Конечно, есть общее. И Владивосток, и Петербург — портовые города. Владивосток — это выход на восток России, Петербург всегда был выходом на запад. Можно сказать, что это два полюса, и по значимости они сопоставимы.

Мы вчера гуляли по вечернему Владивостоку, и вот Виталик Слабинский (фронтмен владивостокской группы «Стекла» — Прим.ред.) мне вчера подробно рассказывал о городе. Мне во время прогулки показалось, что Владивосток очень напоминает город Лиссабон. Я там не был никогда, но видел в кино и читал о нем. Он находится на противоположном конце Евразии, где выход в океан. И там тоже есть бухты, горный ландшафт и очень похожая застройка со странными, будто нарисованными нагромождениями. Петербург более горизонтальный, геометрически выверенный. Владивосток же вписан в природу и, мне кажется, этим он похож на Лиссабон.

— Владивосток и Петербург похожи в плане музыкальной культуры?

— Я бы не сказал, что сильно похожи. Здесь свой культурный региональный дух Дальнего Востока: Тихий океан, сопки, соседство с азиатскими странами. Здесь немного иной характер культуры. Хотя по свободолюбивости он приближается к культурному духу Петербурга.

— Какую роль в становлении вас как автора и музыканта сыграл опыт работы в группе «ДДТ», участником которой вы являлись до 2002 года?

— «ДДТ» — группа достаточно серьезная и достаточно высокого уровня по всем показателям: по художественной сути, по техническому воплощению, по каким-то социально-философским позициям в жизни. Мне было 22 года, когда я попал в эту группу. Я играл в ней более 15 лет, то есть значительный период жизни. Можно сказать, что вся моя молодость прошла в «ДДТ», и это не могло не оказать на меня влияние как на музыканта и как на автора.

Так вышло, что мне посчастливилось набраться там профессионализма не только с точки зрения исполнительства, но в художественно-творческом плане. То есть в дальнейшем я уже не мог позволить себе сочинять песни без содержания. Хотя я и в молодости как-то старался выдерживать художественный уровень, но здесь нельзя было как-то уж совсем в грязь лицом ударить, несмотря на то, что я пошел совершенно в другую сторону — в глубокий андеграунд. Я осознанно это сделал. Я наигрался на больших площадках, мне даже иногда удавалось на концертах «ДДТ» какие-то свои песни исполнять. Но я всегда понимал, что это слушатель не мой, что пришли не на меня, это пришли на другого автора, на другой проект. Я осознавал, что когда уйду в сольное творческое плавание, это будут небольшие залы, клубы, в первую очередь.

Но сейчас в клубах прослеживается тенденция к развлекательной музыке, мероприятиям. И даже из групп, выступающих с авторским материалом, более востребованы те, кто играет развлекательную программу. И в этом смысле мы с «Электропартизанами» противопоставляем себя и здесь. Мы стараемся нести не что-то развлекательное, а что-то серьезное и высокохудожественное.

— Можно ли сказать, что опыт работы в «ДДТ» помог вам найти себя в творчестве, то есть свою музыку, свою позицию и свой стиль?

— Ну, мы, наверное, все друг другу помогли. Думаю, и я группе «ДДТ» тоже во многом помог, пока играл. Я тоже оказывал творческое влияние на группу, и я не отказывался от влияния, которое на меня оказывалось. Но я принимал только то, что мне близко, моему вкусу, то, что я считаю, мне нужно как творческой личности. Потому что в творчестве группы «ДДТ» было много моментов, которые мне были чужды, и они всегда были чужды, чуждыми и остались. Но много было близкого мне, и, конечно, я это принимал, учился. Долгое время в группе я был самым молодым участником. А там все музыканты были уже очень опытные, крепкие, мощные личности. При этом Юрий Шевчук был единственным автором. И Игорь Доценко, барабанщик, Никита Зайцев , гитарист и скрипач, Андрей Васильев , гитарист, Андрей Муратов , клавишник, дядя Миша Чернов, саксофонист — они все уникальные. Еще Александр Ляпин часто присоединялся к группе «ДДТ». Поскольку на тот момент я был начинающим музыкантом, то все впитывал. Это были мои главные учителя на протяжении многих лет.

— Вадим, сейчас вы являетесь автором проекта «Электрические партизаны». Расскажите, пожалуйста, как этот проект появился?

— В этом году группе «Электрические партизаны» исполняется 15 лет. Сейчас это мой основной творческий проект. Это мои песни, то звучание, которое я считаю наиболее им подходит. В основном «Электропартизаны» выступают в Питере, в Москве и на каких-то фестивалях. Нам тяжело ездить с гастролями куда-то далеко. Поскольку это некоммерческий проект, то по городам страны по большей части я езжу один. Это и экономически менее затратно, и меньше претензий к звуку. Конечно, мы с «Электрическими партизанами» попадаем и в другие города, но в начале я туда с акустикой приезжаю, в разведывательных целях. Так что данный приезд во Владивосток можно расценивать как культурологическую разведку.

— Что вдохновляет вас на творчество, на написание новых песен? Где вы черпаете вдохновение?

— Из жизни, в первую очередь, и из искусства: из книг, из кино и, конечно, из музыки: из песен хороших авторов, которых я люблю и слушаю в течение жизни. Музыка — это огромный мир, целая Вселенная. За всю жизнь невозможно всю ее понять и осознать. И этот космос музыки и космос искусства, отражающий нас, он, в первую очередь и дает вдохновение на то, чтобы что-то творить, что-то создавать.