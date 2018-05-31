Рёв тигра, хор и оркестр

Её мировая премьера состоится на сцене Приморской филармонии 7 июня.

Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит военно-морскую симфонию «Варяг» композитора Мариуса Иоанну Элиа. Зарубежный гость оставил городу вокально-инструментальное сочинение о подвиге героев русско-японской войны. Сам оркестр продолжает активно гастролировать, организует фестивали, конкурсы, участвует в значимых для культуры края мероприятиях. Музыканты с аншлагом выступили в Благовещенске, установили тесные творческие связи со странами АТР. Большое внимание уделяется программам для подрастающего поколения. Подробнее о разнообразных творческих планах рассказал в интервью «АиФ-Приморью» его художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов

Монументальный и шумный

— Анатолий Павлович, прежде поведайте о предстоящей премьере. Почему человек с далёкого южного острова взялся за сочинение истории о легендарном крейсере?

— В 2017 г. Мариус Элиа приехал во Владивосток по приглашению центра современного искусства «Заря». На встрече в филармонии он рассказал о том, что на родине пишет масштабные произведения для открытых площадок, больших мероприятий. Одно из его известных сочинений — мультимедийная «Автосимфония» 2010 г., на Кипре её исполнил оркестр из 81-го автомобиля.

Здесь он снимал шестиминутный фильм «Звуки Владивостока». Ходил по городу, записывал гудки пароходов, стук колёс поездов, скрип кранов, звон колоколов. Включены в ленту рёв тигра и даже треск льда в Амурском заливе. Записал Мариус фрагмент репетиции в филармонии: мы играли Девятую симфонию Бетховена. Он общался с другими коллективами, в итоге собрал много звуков. В этом году фильм покажут на очередном фестивале «Человек и море». И пожелал написать сочинение о Владивостоке. Композитора вдохновила история о «Варяге»: в произведении использованы песни «Амурские волны» и «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“. В итоге получилась мощная симфоническая картина с участием хора, солистов оркестра. Удивительно, что человек с юга, совершенно другой культуры решил оставить след пребывания в нашем городе. Стиль симфонии — современный классический и оригинальный одновременно — монументальный, шумный, с эффектами.

— Как музыканты восприняли это сочинение?

— Прониклись смыслом. Это любопытный музыкально-хоровой эксперимент, связанный с историей Владивостока. Приходите, послушайте 7 июня. В этот вечер прозвучат другие известные произведения, в том числе вступление к кантате Орфа „Кармина бурана“, Румынская рапсодия Энеску и фортепианный концерт № 1 Листа. Солист — дипломант международного конкурса Анатолий Медведев

— Когда закрывается сезон?

— 7 июля программой „Лето на бис“. Сложилась традиция больших концертов с участием солистов оркестра. Для публики — это возможность лучше узнать музыкантов — от скрипачей до тромбонистов. В программе прозвучат великие произведения Моцарта, Римского-Корсакова, Пьяццоллы, Грига.

Классика — детям

— Каким для оркестра стал прошедший концертный год?

— Насыщенным, в частности съездили в Китай, на „Дни провинции Хэйлунцзян“, дали восемь концертов в окрестностях Сеула, выступили на открытии краевого конкурса „Музыкальный Владивосток“, провели фестиваль „Дальневосточная весна“, показав на его закрытии оперу „Чио-Чио-Сан“. На осенний фестиваль культур стран АТР приезжали музыканты из Китая, Японии, Кореи. Было много концертов, хороших отзывов.

— А что касается гастролей внутри региона?

— Выступили в Уссурийске, Благовещенске. На фестивале „Амурская осень“ был полный зал. Готовили два концерта — для детей и взрослых. Поразительно: автобусы привезли на детей со всех городов и деревень области, за сто с лишним километров от Благовещенска. Многие оркестр слышали в первый раз.

— Большинство детей растёт на образцах поп-музыки. А как же разговоры о воспитании классикой?

— В Южной Корее меня поразило, как мало там телеканалов, где крутят эстрадную музыку. Зато активно продвигают классику: показывают лучших дирижеров, камерные, духовые оркестры, фольклорные ансамбли. Дети должны привыкать к хорошему. У нас же культ не всегда качественной попсовой музыки. Спасибо, что есть уникальный канал „Культура“. К сожалению, родители с детьми больше смотрят развлекательные шоу.

— Как их убедить прийти на живые концерты?

— Телевизор не передаёт атмосферы, тембральные краски музыки. Хочется, чтобы больше детей приходили в филармонию. Мы играем много программ по произведениям Пушкина. А на прошедшей „Дальневосточной весне“, народный артист РФ Владимир Сергияков читал Лермонтова „Маскарад“ в сопровождении оркестра. В следующем году решили продолжить с » Евгением Онегиным ».

— Ближайший концерт для юной аудитории пройдёт на сцене филармонии 1 июня. Выступят лауреаты музыкального конкурса, который ежегодно проводит колледж искусств Владивостока. Победители первых премий сыграют в сопровождении оркестра, что весьма почётно. Выступят потрясающие музыканты из Артёма, Находки, Арсеньева, Лучегорска. Мы стараемся не упустить таланты, зреющие в глубинке. Для многих начинающих исполнителей фестиваль «Тихоокеанский симфонический оркестр детям» становится началом артистической карьеры.

— В прошедших Дельфийских играх оркестр принимал участие?

— Да, мы аккомпанировали третий тур в номинации «Скрипка и фортепиано». Вышли три скрипача и три пианиста. Один из «наших» — Иван Кулиговский получил вторую премию, первую не вручали. Практически он стал победителем. Это очень нужное мероприятие для ребят, которые стремятся стать большими музыкантами.

Цвет на экране

— Вы работаете с Тихоокеанским симфоническим оркестром четыре года. Что изменилось?

— В момент моего прихода в коллективе царила депрессия. Когда открылась Приморская сцена Мариинского театра, туда сразу ушло 26 человек. Оркестр был недоукомплектован, всего 30 человек. Пришлось приложить много усилий, чтобы найти музыкантов. Объявили конкурс, я детально прослушивал каждого претендента. Был председателем жюри на экзаменах в колледже и в институте искусств, где присматривался к талантливым ребятам. Особенно к исполнителям штучным — кларнетистам, гобоистам, тромбонистам. Для выпускников колледжа, института симфонический оркестр — это перспективная работа. Сегодня в оркестре 70 человек.

— За это время постоянный репертуар сложился?

— Мы сделали упор на классику. Взяли все симфонии Моцарта, сыграли 33, осталось восемь. Включили в программу симфонии Чайковского, Рахманинова, Бетховена. Есть в репертуаре другие жанры. Одна из концертных программ называется «Голливуд», где звучит музыка из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Однажды в Америке».

— Дефицит инструментов решён?

— На сегодня есть недостаток в валторнах. Надеюсь, приобретём контрафагот и реставрируем арфу.

— Надолго вперёд знаете о планах?

— Уже запланировали все программы по июль 2018 г. включительно. Хочу обратить внимание на концерт-открытие следующего сезона, который пройдёт 21 сентября. В программе — 5-я симфония Чайковского, рапсодия в стиле Блюз Гервшина. Солистка — талантливая пианистка Евгения Зленко.

Фестиваль культуры стран АРТ-2018 откроется во Владивостоке 28 сентября, продолжится в Японии (Токио), затем в Южной Корее (Сеуле). Едем полным составом.

— Получается, сама идея фестиваля дала толчок к развитию зарубежной гастрольной деятельности?

— Нас активно стали приглашать азиатские коллеги. Добавлю, что закрытие фестиваля стран АТР пройдёт снова во Владивостоке, и его посвятят 80-летию Приморского края. Зрителей ожидает авторский концерт композитора Александра Гончаренко , который приедет из Петербурга. У него большой багаж произведений, надеюсь, сочинит что-то новое, посвященное Приморью. К слову, и композитору исполнилось в этом году 80 лет.

— Исполнение каких произведений вы откладываете на потом?

— Пришлось снять с репертуара две симфонии Шостаковича, пока не дошли до сложных сочинений Рихарда Штрауса Александра Скрябина . Кстати, Скрябин один из первых использовал на своих концертах цветовые эффекты на экране. Сейчас работаю над похожей идеей совместно с Союзом художников. В год Приморского края хотим использовать в видеоряде на выступлениях оркестра работы местных живописцев.

ДОСЬЕ

Анатолий Павлович Смирнов окончил Днепропетровское государственное музыкальное училище, Львовскую Государственную консерваторию, Львовский государственный высший музыкальный институт. С 2013 г. по 2016 г. дирижер Приморского филиала Мариинского театра. С мая 2014 г. — художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии. Преподаёт в оперной студии Дальневосточного государственного института искусств.

«Сегодня в оркестре 70 человек».