Рёв тигра, хор и оркестр 

Её мировая премьера состоится на сцене Приморской филармонии 7 июня.
Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит военно-морскую симфонию «Варяг» композитора Мариуса Иоанну Элиа. Зарубежный гость оставил городу вокально-инструментальное сочинение о подвиге героев русско-японской войны. Сам оркестр продолжает активно гастролировать, организует фестивали, конкурсы, участвует в значимых для культуры края мероприятиях. Музыканты с аншлагом выступили в Благовещенске, установили тесные творческие связи со странами АТР. Большое внимание уделяется программам для подрастающего поколения. Подробнее о разнообразных творческих планах рассказал в интервью «АиФ-Приморью» его художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.
Монументальный и шумный
— Анатолий Павлович, прежде поведайте о предстоящей премьере. Почему человек с далёкого южного острова взялся за сочинение истории о легендарном крейсере?
— В 2017 г. Мариус Элиа приехал во Владивосток по приглашению центра современного искусства «Заря». На встрече в филармонии он рассказал о том, что на родине пишет масштабные произведения для открытых площадок, больших мероприятий. Одно из его известных сочинений — мультимедийная «Автосимфония» 2010 г., на Кипре её исполнил оркестр из 81-го автомобиля.
Здесь он снимал шестиминутный фильм «Звуки Владивостока». Ходил по городу, записывал гудки пароходов, стук колёс поездов, скрип кранов, звон колоколов. Включены в ленту рёв тигра и даже треск льда в Амурском заливе. Записал Мариус фрагмент репетиции в филармонии: мы играли Девятую симфонию Бетховена. Он общался с другими коллективами, в итоге собрал много звуков. В этом году фильм покажут на очередном фестивале «Человек и море». И пожелал написать сочинение о Владивостоке. Композитора вдохновила история о «Варяге»: в произведении использованы песни «Амурские волны» и «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“. В итоге получилась мощная симфоническая картина с участием хора, солистов оркестра. Удивительно, что человек с юга, совершенно другой культуры решил оставить след пребывания в нашем городе. Стиль симфонии — современный классический и оригинальный одновременно — монументальный, шумный, с эффектами.
— Как музыканты восприняли это сочинение?
— Прониклись смыслом. Это любопытный музыкально-хоровой эксперимент, связанный с историей Владивостока. Приходите, послушайте 7 июня. В этот вечер прозвучат другие известные произведения, в том числе вступление к кантате Орфа „Кармина бурана“, Румынская рапсодия Энеску и фортепианный концерт № 1 Листа. Солист — дипломант международного конкурса Анатолий Медведев.
— Когда закрывается сезон?
— 7 июля программой „Лето на бис“. Сложилась традиция больших концертов с участием солистов оркестра. Для публики — это возможность лучше узнать музыкантов — от скрипачей до тромбонистов. В программе прозвучат великие произведения Моцарта, Римского-Корсакова, Пьяццоллы, Грига.
Классика — детям
— Каким для оркестра стал прошедший концертный год?
— Насыщенным, в частности съездили в Китай, на „Дни провинции Хэйлунцзян“, дали восемь концертов в окрестностях Сеула, выступили на открытии краевого конкурса „Музыкальный Владивосток“, провели фестиваль „Дальневосточная весна“, показав на его закрытии оперу „Чио-Чио-Сан“. На осенний фестиваль культур стран АТР приезжали музыканты из Китая, Японии, Кореи. Было много концертов, хороших отзывов.
— А что касается гастролей внутри региона?
— Выступили в Уссурийске, Благовещенске. На фестивале „Амурская осень“ был полный зал. Готовили два концерта — для детей и взрослых. Поразительно: автобусы привезли на детей со всех городов и деревень области, за сто с лишним километров от Благовещенска. Многие оркестр слышали в первый раз.
— Большинство детей растёт на образцах поп-музыки. А как же разговоры о воспитании классикой?
— В Южной Корее меня поразило, как мало там телеканалов, где крутят эстрадную музыку. Зато активно продвигают классику: показывают лучших дирижеров, камерные, духовые оркестры, фольклорные ансамбли. Дети должны привыкать к хорошему. У нас же культ не всегда качественной попсовой музыки. Спасибо, что есть уникальный канал „Культура“. К сожалению, родители с детьми больше смотрят развлекательные шоу.
— Как их убедить прийти на живые концерты?
— Телевизор не передаёт атмосферы, тембральные краски музыки. Хочется, чтобы больше детей приходили в филармонию. Мы играем много программ по произведениям Пушкина. А на прошедшей „Дальневосточной весне“, народный артист РФ Владимир Сергияков читал Лермонтова „Маскарад“ в сопровождении оркестра. В следующем году решили продолжить с »Евгением Онегиным».
— Ближайший концерт для юной аудитории пройдёт на сцене филармонии 1 июня. Выступят лауреаты музыкального конкурса, который ежегодно проводит колледж искусств Владивостока. Победители первых премий сыграют в сопровождении оркестра, что весьма почётно. Выступят потрясающие музыканты из Артёма, Находки, Арсеньева, Лучегорска. Мы стараемся не упустить таланты, зреющие в глубинке. Для многих начинающих исполнителей фестиваль «Тихоокеанский симфонический оркестр детям» становится началом артистической карьеры.
— В прошедших Дельфийских играх оркестр принимал участие?
— Да, мы аккомпанировали третий тур в номинации «Скрипка и фортепиано». Вышли три скрипача и три пианиста. Один из «наших» — Иван Кулиговский получил вторую премию, первую не вручали. Практически он стал победителем. Это очень нужное мероприятие для ребят, которые стремятся стать большими музыкантами.
Цвет на экране
— Вы работаете с Тихоокеанским симфоническим оркестром четыре года. Что изменилось?
— В момент моего прихода в коллективе царила депрессия. Когда открылась Приморская сцена Мариинского театра, туда сразу ушло 26 человек. Оркестр был недоукомплектован, всего 30 человек. Пришлось приложить много усилий, чтобы найти музыкантов. Объявили конкурс, я детально прослушивал каждого претендента. Был председателем жюри на экзаменах в колледже и в институте искусств, где присматривался к талантливым ребятам. Особенно к исполнителям штучным — кларнетистам, гобоистам, тромбонистам. Для выпускников колледжа, института симфонический оркестр — это перспективная работа. Сегодня в оркестре 70 человек.
— За это время постоянный репертуар сложился?
— Мы сделали упор на классику. Взяли все симфонии Моцарта, сыграли 33, осталось восемь. Включили в программу симфонии Чайковского, Рахманинова, Бетховена. Есть в репертуаре другие жанры. Одна из концертных программ называется «Голливуд», где звучит музыка из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Однажды в Америке».
— Дефицит инструментов решён?
— На сегодня есть недостаток в валторнах. Надеюсь, приобретём контрафагот и реставрируем арфу.
— Надолго вперёд знаете о планах?
— Уже запланировали все программы по июль 2018 г. включительно. Хочу обратить внимание на концерт-открытие следующего сезона, который пройдёт 21 сентября. В программе — 5-я симфония Чайковского, рапсодия в стиле Блюз Гервшина. Солистка — талантливая пианистка Евгения Зленко.
Фестиваль культуры стран АРТ-2018 откроется во Владивостоке 28 сентября, продолжится в Японии (Токио), затем в Южной Корее (Сеуле). Едем полным составом.
— Получается, сама идея фестиваля дала толчок к развитию зарубежной гастрольной деятельности?
— Нас активно стали приглашать азиатские коллеги. Добавлю, что закрытие фестиваля стран АТР пройдёт снова во Владивостоке, и его посвятят 80-летию Приморского края. Зрителей ожидает авторский концерт композитора Александра Гончаренко, который приедет из Петербурга. У него большой багаж произведений, надеюсь, сочинит что-то новое, посвященное Приморью. К слову, и композитору исполнилось в этом году 80 лет.
— Исполнение каких произведений вы откладываете на потом?
— Пришлось снять с репертуара две симфонии Шостаковича, пока не дошли до сложных сочинений Рихарда Штрауса, Александра Скрябина. Кстати, Скрябин один из первых использовал на своих концертах цветовые эффекты на экране. Сейчас работаю над похожей идеей совместно с Союзом художников. В год Приморского края хотим использовать в видеоряде на выступлениях оркестра работы местных живописцев.
ДОСЬЕ
Анатолий Павлович Смирнов окончил Днепропетровское государственное музыкальное училище, Львовскую Государственную консерваторию, Львовский государственный высший музыкальный институт. С 2013 г. по 2016 г. дирижер Приморского филиала Мариинского театра. С мая 2014 г. — художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии. Преподаёт в оперной студии Дальневосточного государственного института искусств.
«Сегодня в оркестре 70 человек».
Фото Олега БЕЛОВА