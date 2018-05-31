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Uma2rman: Возможно, сыграем на «НАШЕСТВИИ» новый альбом
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Uma2rman: Возможно, сыграем на «НАШЕСТВИИ» новый альбом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Владимир Кристовский признался, что трек-лист на Главном приключении года буде зависеть от того, насколько хорошо публика примет новую пластинку «Не нашего мира».
3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидове. На Главной сцене выступит группа Uma2rman. Коллектив совсем недавно представил широкой публике свой новый альбом «Не нашего мира». Сыграют ли артисты композиции со свежей пластинки на Главном приключении года, пока непонятно. Владимир Кристовский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о сюрпризах, которые Uma2rman готовит для «НАШЕСТВИЯ», читайте только на НСН.
«Пока конкретных планов нет. Посмотрим, как разойдется в народе новый альбом. Возможно, сыграем какие-то песни из этой пластинки. А может и полностью ее сыграем! Если позволит тайминг», — отметил артист.
Билеты и все подробности фестиваля вы найдете на сайте Nashestvie.ru. Торопитесь купить их сейчас, ведь с 1 июня билеты подорожают.
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