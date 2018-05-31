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Минобороны выберет лучших военных джазменов и рэперов
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Минобороны выберет лучших военных джазменов и рэперов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям — яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории», — цитирует Lenta.ru сообщение ведомства. В конкурсе «Служба по контракту — мой выбор!» смогут показать свои таланты представители всех музыкальных жанров: рокеры, джазмены, рэперы, электронщики, исполнители классической музыки. Желающим принять участие в соревновании нужно отправить заявку до 15 июня. Лучшего музыканта, исполняющего песни о войне жюри назовет в ноябре 2018 года.
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