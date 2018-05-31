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Рок-группа «Калинов мост» посвятит новый альбом Забайкалью
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Рок-группа «Калинов мост» посвятит новый альбом Забайкалью 

ТАСС 3 часа назад
ЧИТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Рок-группа «Калинов мост» посвятит Забайкальскому краю свой новый альбом «Даурия», который должен выйти до конца года. Об этом в четверг ТАСС сообщил создатель и лидер группы Дмитрий Ревякин.
"О Забайкалье, где прошло мое детство, у меня написано много песен. Когда именно возникла идея альбома о Забайкалье, сказать трудно, долгие годы этот замысел весел в воздухе, хотелось сделать альбом о родной земле, ее людях и природе. Сейчас мы интенсивно работаем, уже многое сделано, и до конца года собираемся закончить. Крайний срок — это примерно ноябрь-декабрь", — сказал музыкант.
Ревякин прилетел в Читу, в том числе, чтобы провести репетиции и, возможно, записи с фольклорным ансамблем «Читинская слобода». «Это могучий коллектив, который очень необходим для некоторых пьес», — добавил лидер группы.
По его словам, в новом альбоме отразится не только ностальгия по родному региону, но и боль за него: «Край переживает сложные времена, он вымирает, превращается в пустыню… Люди более-менее молодые и энергичные, у которых есть ресурс, отсюда бегут, а административный корпус при этом продолжает увеличиваться. Ситуация тревожная и печальная, и если так будет идти и дальше, то я не знаю, какие перспективы у детей-забайкальцев», — считает лидер рок-группы.
Сбор средств на новый альбом «Калинова моста» проходит на краудфандинговой площадке «Планета» в интернете, где уже удалось собрать около 270 тыс. рублей. «Финансовый вопрос мы, безусловно, решил. Мы уже в третий или четвертый раз вышли на „Планету“, и прежде достаточно успешно собирали там средства на оплату студии или выпуск CD. Мы — люди опытные, группе 31 год, и вопрос денег — это лишь вопрос качества», — отметил Ревякин.
"Калинов мост" и Забайкалье
"Калинов мост" — советская и российская рок-группа, основанная в 1986 году Дмитрием Ревякиным. Сам Ревякин родился в Новосибирске, но его детство прошло в поселке Первомайский Читинской области. В своем творчестве он часто обращается к истории Забайкалья, к природе края. В 2014 году Ревякин представил читинцам свою версию гимна Забайкальского края, которую исполнил вместе с музыкантами «Калинова моста» и ансамблем «Читинская слобода».
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