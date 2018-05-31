Самый быстрый «Полёт шмеля»: уральский музыкант поставит рекорд во время «Ночи музыки»

Во время «Ночи музыки» в Екатеринбурге местный музыкант попытается побить мировой рекорд. Владимир Огоньков собирается быстрее всех в мире исполнить «Полёт шмеля» Римского-Корсакова.

Об этом рассказали организаторы музыкального фестиваля. Рекорд собираются поставить в Свердловской филармонии, которая впервые участвует в фестивале.

Всего в Екатеринбурге 29 июня выступят 2000 музыкантов из разных стран, они будут играть и петь больше чем на сотне площадок по всему центру города.

А музыканты группы Joy рассказали, что исполнят премьеру в Екатеринбурге. Это песня «Луна-парк». Она была записана ещё в 80-х годах, но запись нашли только сейчас, спустя 30 лет, аранжировали заново и споют в Екатеринбурге.

Организаторы фестиваля пообещали поставить больше, чем в прошлом году, урн и санузлов у каждой площадки. Перекрывать улицы не планируют, если только об этом не попросит полиция в связи с ЧМ. Организаторы сделают замеры шума, чтобы не потревожить жителей Екатеринбурга, которые не любят музыку.