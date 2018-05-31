Самый быстрый «Полёт шмеля»: уральский музыкант поставит рекорд во время «Ночи музыки» 

Во время «Ночи музыки» в Екатеринбурге местный музыкант попытается побить мировой рекорд. Владимир Огоньков собирается быстрее всех в мире исполнить «Полёт шмеля» Римского-Корсакова.
Об этом рассказали организаторы музыкального фестиваля. Рекорд собираются поставить в Свердловской филармонии, которая впервые участвует в фестивале.
Всего в Екатеринбурге 29 июня выступят 2000 музыкантов из разных стран, они будут играть и петь больше чем на сотне площадок по всему центру города.
Среди хедлайнеров — Эмир Кустурица, Noize MC, Иван Дорн, группа Therr Maitz, Трофим, Нейромонах Феофан, звёзды 80-х — группы Baccara, Joy и Arabesque и другие.
А музыканты группы Joy рассказали, что исполнят премьеру в Екатеринбурге. Это песня «Луна-парк». Она была записана ещё в 80-х годах, но запись нашли только сейчас, спустя 30 лет, аранжировали заново и споют в Екатеринбурге.
Организаторы фестиваля пообещали поставить больше, чем в прошлом году, урн и санузлов у каждой площадки. Перекрывать улицы не планируют, если только об этом не попросит полиция в связи с ЧМ. Организаторы сделают замеры шума, чтобы не потревожить жителей Екатеринбурга, которые не любят музыку.