В Москве прошел концерт солистов Большого театра Беларуси

Советник-посланник посольства Вадим Сенюта рассказал об истории Большого театра, который распахнул свои двери 25 мая 1933 года оперой «Кармен». Беларусь обрела центр высокопрофессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, вошла в мировой культурный процесс.

Во время Великой Отечественной войны Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Многие артисты театра ушли на фронт либо присоединились к партизанскому движению. Театр оперы и балета был эвакуирован в Поволжье России и Ковров. Сразу после освобождения Беларуси коллектив вернулся в Минск и в декабре 1944 года открыл сезон.

Новый этап развития национальных традиций в музыке связан с творчеством композитора Евгения Глебова , уроженца Смоленщины, 50 лет проработавшего в Минске. Хорошо известен его балет «Маленький принц», музыку к которому Евгений Глебов написал в 1982 году. При жизни композитора премьера балета состоялась в Финляндии, он был поставлен и в Большом театре в Москве.

История появления знаменитого адажио Розы началась во время съёмок фильма «Дикая охота короля Стаха». Когда Евгений Глебов писал музыку к фильму, белорусский режиссер Валерий Рубинчик , впоследствии профессор ВГИКа, попросил его для одного из эпизодов ввести «мелодию вечности». Именно она стала потом основой адажио в балете «Маленький принц».

Все произведения композитора отличаются хорошим полифоническим развитием, оригинальной оркестровкой. Одно из его достижений — новаторское осмысление белорусского фольклора. Неслучайно произведения Евгения Глебова находятся в репертуаре Молодежного российско-белорусского симфонического оркестра Союзного государства, гастроли которого пройдут в рамках «Славянского базара в Витебске 2018».

Сегодня в репертуаре главного театра Беларуси — более 80 опер и балетов. Около 60 премьерных постановок с 2009-го по 2018-й годы. Среди проектов Большого театра Беларуси — большой новогодний бал, open-air фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», международный рождественский оперный форум.

"Месяц назад расстались! И вот, снова встретились! — воскликнул он. — Я очень люблю Минск, люблю белорусскую публику. Работая там, я постоянно ощущал поддержку и помощь всего театра — от генерального директора Владимира Павловича Гридюшко до всех музыкантов, солистов, постановочной части. Меня эта чуткая атмосфера очень вдохновляла!".

Сегодня оперные певцы должны быть не только в прекрасной творческой, но и в отличной физической форме, уметь создавать имидж. В фойе ДКК зрители могли познакомиться с выставкой фотографий актрисы Анны Комкиной «Десять имен любви», где был представлен образ красавицы Полесья.

"Сформировать свой образ и стиль — счастье, — считает Анна. — Для этого надо остановиться, подумать и найти свое место в жизни".