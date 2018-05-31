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В Москве прошел концерт солистов Большого театра Беларуси
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В Москве прошел концерт солистов Большого театра Беларуси 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Советник-посланник посольства Вадим Сенюта рассказал об истории Большого театра, который распахнул свои двери 25 мая 1933 года оперой «Кармен». Беларусь обрела центр высокопрофессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, вошла в мировой культурный процесс.
Во время Великой Отечественной войны Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Многие артисты театра ушли на фронт либо присоединились к партизанскому движению. Театр оперы и балета был эвакуирован в Поволжье России и Ковров. Сразу после освобождения Беларуси коллектив вернулся в Минск и в декабре 1944 года открыл сезон.
Новый этап развития национальных традиций в музыке связан с творчеством композитора Евгения Глебова, уроженца Смоленщины, 50 лет проработавшего в Минске. Хорошо известен его балет «Маленький принц», музыку к которому Евгений Глебов написал в 1982 году. При жизни композитора премьера балета состоялась в Финляндии, он был поставлен и в Большом театре в Москве.
История появления знаменитого адажио Розы началась во время съёмок фильма «Дикая охота короля Стаха». Когда Евгений Глебов писал музыку к фильму, белорусский режиссер Валерий Рубинчик, впоследствии профессор ВГИКа, попросил его для одного из эпизодов ввести «мелодию вечности». Именно она стала потом основой адажио в балете «Маленький принц».
Все произведения композитора отличаются хорошим полифоническим развитием, оригинальной оркестровкой. Одно из его достижений — новаторское осмысление белорусского фольклора. Неслучайно произведения Евгения Глебова находятся в репертуаре Молодежного российско-белорусского симфонического оркестра Союзного государства, гастроли которого пройдут в рамках «Славянского базара в Витебске 2018».
Сегодня в репертуаре главного театра Беларуси — более 80 опер и балетов. Около 60 премьерных постановок с 2009-го по 2018-й годы. Среди проектов Большого театра Беларуси — большой новогодний бал, open-air фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», международный рождественский оперный форум.
Солисты оперной труппы театра — Владимир Громов, Александр Михнюк, Екатерина Головлева, Илья Сильчуков и Анастасия Москвина — продемонстрировали прекрасную творческую форму, легкие голоса, завершив концерт песней И. Дунаевского «Дорогие москвичи». Не обошлось и без народной белорусской песни " Купалинка". В финале вечера на сцену вышел худрук оперы МАМТа имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Александр Титель, который недавно поставил в Большом театре Минска «Богему» Пуччини.
"Месяц назад расстались! И вот, снова встретились! — воскликнул он. — Я очень люблю Минск, люблю белорусскую публику. Работая там, я постоянно ощущал поддержку и помощь всего театра — от генерального директора Владимира Павловича Гридюшко до всех музыкантов, солистов, постановочной части. Меня эта чуткая атмосфера очень вдохновляла!".
Сегодня оперные певцы должны быть не только в прекрасной творческой, но и в отличной физической форме, уметь создавать имидж. В фойе ДКК зрители могли познакомиться с выставкой фотографий актрисы Анны Комкиной «Десять имен любви», где был представлен образ красавицы Полесья.
"Сформировать свой образ и стиль — счастье, — считает Анна. — Для этого надо остановиться, подумать и найти свое место в жизни".
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