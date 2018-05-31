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В Москве состоялся концерт Оркестра столичной полиции
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В Москве состоялся концерт Оркестра столичной полиции 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Для жителей и гостей столицы состоялся концерт Оркестра полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве под руководством главного дирижера капитана внутренней службы Игоря Канурина.
Игровой концерт-представление под названием «Музыкальный локомотив» был проведен в преддверии Международного Дня защиты детей. В программе концерта прозвучали известные классические, джазовые произведения, а также детские песни отечественных и зарубежных композиторов.
Постоянные зрители, среди которых жители столицы различных возрастов, уже заметили, что год от года растет не только творческий потенциал музыкального коллектива, но и обновляется концертная программа. В этот раз в качестве дирижера выступал клоун Рон Клаксон, который и рассказал юным зрителям о появлении первых музыкальных инструментов и об их использовании в современном мире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
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