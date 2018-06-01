Одухотворенный концерт состоится в «Доме Гоголя»

Горожан приглашают на концерт Московского ансамбня духовной музыки «Благовест». Выступление состоится в «Доме Гоголя» 7 июня.

Со слов сотрудника культурного учреждения, в основу литературно-музыкального концерта легли произведения и записи из личного дневника великого классика Николая Гоголя

— Коллектив выступит с программой «Размышление о Божественной Литургии». Отмечу, что в этом году ансамблю исполняется 30 лет, — сообщили в Доме Гоголя.

Выступление будет состоять из церковных песнопений, вышедших из под пера композиторов Сергея Рахманинова и Павла Чеснокова.

Вести концерт будет Антон Висков, музыкант.

Всех желающих попасть на тематический вечер ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Начало мероприятия в 19:00. Вход по билетам.