Оркестра столичной полиции порадовал москвичей концертной программой

Игровой концерт-представление под названием «Музыкальный локомотив» был проведен в преддверии Международного Дня защиты детей.

В программе концерта прозвучали известные классические, джазовые произведения, а также детские песни отечественных и зарубежных композиторов.

Постоянные зрители, среди которых жители столицы различных возрастов, уже заметили, что год от года растет не только творческий потенциал музыкального коллектива, но и обновляется концертная программа. В этот раз в качестве дирижера выступал клоун Рон Клаксон, который и рассказал юным зрителям о появлении первых музыкальных инструментов и об их использовании в современном мире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.