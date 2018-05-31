Гимнастки и юные художники показали таланты на отчетном концерте в Коптеве

В актовом зале школы № 185 Коптева состоялся итоговый концерт коллективов дополнительного образования. Зрители увидели зажигательные танцы и песни, выступление гимнасток, выставку изобразительного творчества и многое другое.

— Концерт «Волшебная планета» — это планета Детства, планета музыки и танца… Это планета наших надежд, свершений, успехов и талантов… Еще раз мы убедились, что среди наших учеников огромное количество талантов, и мы желаем им не останавливаться на достигнутом! — рассказал представитель школы.

Гостями мероприятия стали родители артистов и педагоги. (ео)