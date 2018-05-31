Концерт коллектива «Ритм души» прошел на улице Генерала Кузнецова

Студия восточного танца «Ритм души» из центра культуры и досуга «Истоки» провела ежегодный отчетный концерт, который состоялся в помещении на улице Генерала Кузнецова.

— В программе участвовали все занимающиеся бесплатного и платного отделений студии в возрасте от шести до 55 лет — всего 40 человек. Также в рамках концерта для гостей выступили солисты вокальной студии «Орфей». Концерт получился яркий и красочный, как все выступления студии, — заявил представитель центра.

В конце программы всем участникам были вручены грамоты и подарки. (вт)