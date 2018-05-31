Большой фестиваль школ искусств проходит в саду «Эрмитаж»

Сегодня, 2 июня, в московском саду «Эрмитаж» проходит Большой фестиваль школ искусств, ежегодно организуемый в рамках Дня защиты детей на разных городских площадках. Об этом сообщила пресс-служба сада.

В 2018 году в лаборатории представлено восемь направлений для творчества: архитектура, граффити, арт-объект, музыка, световые инсталляции, перформанс, брендинг и арт-пространство. В материале отмечается, что программу фестиваля впервые придумали и сделали сами ученики школ искусств — участники нового экспериментального проекта правительства Москвы «АРТ-лаборатория».

В рамках фестиваля команда участников лаборатории представит проекты, разработанные в рамках двух проектных школ — интерактивную выставку, световую инсталляцию, серию перформансов на тему счастья, граффити на тему экологии города, а также экспериментальный сет с музыкантом Дмитрием Устиновым и современным композитором из Сингапура Джойс Ко.

Гости смогут пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств, принять участие в живописных мастер-классах и мастер-классах по игре на музыкальных инструментах, а также сделать покупки на благотворительной ярмарке в пользу фонда помощи хосписам «Вера».

Вход на фестиваль свободный, творческие активности доступны для всех гостей с 12.00 и до 00:00.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Мария Клименко / Москва меняется

Сообщение Большой фестиваль школ искусств проходит в саду «Эрмитаж» появились сначала на Москва Меняется.