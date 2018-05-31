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Большой фестиваль школ искусств пройдет в саду «Эрмитаж» 2 июня
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Большой фестиваль школ искусств пройдет в саду «Эрмитаж» 2 июня 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе сада.
«Большой фестиваль школ искусств — фестиваль свободного творчества, новых технологий и арт-практик, созданный детьми. Программу четвертого фестиваля, который ежегодно проходит в рамках Дня защиты детей на разных городских площадках, впервые придумали и сделали сами ученики школ искусств — участники нового экспериментального проекта правительства Москвы «АРТ-лаборатория», — говорится в сообщении.
В 2018 г. в лаборатории представлено восемь направлений для творчества — архитектура, граффити, арт-объект, музыка, световые инсталляции, перформанс, брендинг и арт-пространство.
В рамках фестиваля команда участников лаборатории представит проекты, разработанные в рамках двух проектных школ. Среди них интерактивная выставка «Твоя лаборатория ощущений», световая инсталляция «Магический сад», серия перформансов, посвященных теме счастья, граффити на тему экологии города, а также экспериментальный сет с музыкантом Дмитрием Устиновым и современным композитором из Сингапура Джойс Ко.
Также на фестивале можно будет пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств, поучаствовать в живописных мастер-классах и мастер-классах игры на музыкальных инструментах, а также сделать покупки на благотворительной ярмарке в пользу фонда помощи хосписам «Вера».
Вход на фестиваль свободный, творческие активности доступны для всех гостей с 12.00 и до 00:00.
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