Концерт русской народной музыки состоялся в музыкальной школе на Гончарова

В событии принимал участие оркестр русских народных инструментов имени Будашкина Московского государственного института культуры и искусств.

— Известный коллектив, руководителем которого является заведующий кафедрой оркестрового дирижирования МГИК, профессор Юрий Ткаченко, выступает на различных концертных площадках России и за рубежом, стал лауреатом многих конкурсов и уже во второй раз принял участие в нашем концертном марафоне. Репертуар коллектива включает произведения разных эпох и стилей — от народной музыки до сложных произведений современных композиторов, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что среди солистов был преподаватель по классу гитары ДМШ № 66, магистр МГИК Виктор Половов. (то)