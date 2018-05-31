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Концерт русской народной музыки состоялся в музыкальной школе на Гончарова
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Концерт русской народной музыки состоялся в музыкальной школе на Гончарова 

Управа Бутырского района города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В событии принимал участие оркестр русских народных инструментов имени Будашкина Московского государственного института культуры и искусств.
— Известный коллектив, руководителем которого является заведующий кафедрой оркестрового дирижирования МГИК, профессор Юрий Ткаченко, выступает на различных концертных площадках России и за рубежом, стал лауреатом многих конкурсов и уже во второй раз принял участие в нашем концертном марафоне. Репертуар коллектива включает произведения разных эпох и стилей — от народной музыки до сложных произведений современных композиторов, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что среди солистов был преподаватель по классу гитары ДМШ № 66, магистр МГИК Виктор Половов. (то)
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